Confira os pontos extras de vacinação em Mossoró neste final de semana

Abrem no sábado (2) e domingo (3) a Unidade Básica de Saúde Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, e o Partage Shopping. O horário de funcionamento da UBS será das 8h às 16h, nos dois dias. Já no shopping no sábado a vacinação ocorre das 10h às 18h e no domingo das 11h às 18h.