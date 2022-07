Com investimento de mais de R$ 570 mil, Governo do RN inaugura nova Central do Cidadão em Mossoró

Ainda em agenda na cidade de Mossoró, a governadora Fátima Bezerra inaugurou, nesta sexta-feira (01), mais uma unidade da Central do Cidadão no município.

Mais de R$ 570 mil foram investidos pelo Governo do RN na reforma, por meio do Projeto Governo Cidadão, com recursos provenientes do acordo de empréstimo com o Banco Mundial e apoio da Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Durante a solenidade, a governadora destacou: “esta é mais uma ação com foco na melhoria da vida da população do interior, promovendo a prestação de serviços importantes às comunidades. Como, por exemplo, permitindo que cidadãos e cidadãs tenham acesso a um documento, algo essencial para quem busca dignidade, que parece simples, mas nem sempre foi acessível a todos.”

Com a unidade de Mossoró já estão funcionando 19 centrais, nesta gestão estadual. Outras duas (Macaíba e Rodoviária de Natal), estão prestes a serem entregues. Ao final da ação, serão 22 novas Centrais do Cidadão, sendo 16 construídas e outras seis reformadas. A unidade de Parelhas foi entregue na gestão passada.

“Ao entregar à Central do Cidadão ao povo de Mossoró, estamos criando condições para a população exercer seus direitos. Um trabalho conjunto das pastas com foco na dignidade do povo potiguar”, destacou o secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho, que também responde pelo Projeto Governo Cidadão.

Considerada de médio porte, com 524,62m² de área construída, a unidade fica situada na Rodoviária de Mossoró, e recebeu melhorias de acordo com o padrão estabelecido para as Centrais do Cidadão, oferecendo mais conforto e comodidade para usuários e servidores em um espaço mais amplo, moderno, organizado e acolhedor.

SERVIÇOS

A nova unidade da Central do Cidadão de Mossoró contará com os serviços bancários, Caern, CPF, Datanorte, emissão de carteiras de identidade/Registro Geral (RG) pelo ITEP, orientação de Carteira de Trabalho digital, PROCON, Sistema Nacional de Emprego (SINE), Justiça Eleitoral e RN Empreendedor.

“A atual gestão do governo do Estado vem investindo em cidadania ativa com a expansão das Centrais do Cidadão, em especial a inclusão de novos serviços. Hoje os usuários vão às Centrais não apenas para pagar boletos, mas para ter acesso a Defensoria Pública, delegacias de diversas especialidades, Procon, orientação de crédito, Justiça Eleitoral, por exemplo", finalizou Virgínia Ferreira, secretária de Estado da Administração.

O horário de funcionamento desta unidade será de segunda a sexta, das 07h às 13h. Com a plena oferta de serviços disponíveis na nova unidade da Rodoviária de Mossoró, a estrutura permitirá a realização de cerca de 2.600 mil atendimentos por mês.

A nova Central do Cidadão da Rodoviária de Mossoró atende principalmente usuários dos bairros Nova Betânia, Abolição, Santa Delmira, Santo Antônio, além de moradores dos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Baraúna.

A outra unidade que já funciona no Shopping Estação, também em Mossoró, permanece com os atendimentos normais aos cidadãos, das 12h às 18h.

Ainda por meio do Projeto Governo Cidadão, o Governo do RN adquiriu impressoras, televisores, plastificadoras e computadores para as centrais construídas ou reformadas, com a aplicação de aproximadamente R$ 800 mil.

Participaram da solenidade o vice-prefeito de Mossoró, João Fernandes de Melo Neto (Fernandinho); Socorro Batista, adjunta do Gabinete Civil; secretário de Infraestrutura Gustavo Coelho, que também responde pelo Governo Cidadão; Luiz Roberto, coordenador das Centrais do Cidadão; Elaine Cristina, gerente da Central; Joseane Bezerra, subsecretaria do Trabalho; Jonielson Pereira (Detran); Gaspar Pereira, adjunto da Infraestrutura; Prof. Jadson, da 12° DIREC; Leonardo Menezes, diretor do Hospital Rafael Fernandes; João Deon (IDIARN); Emiliana Cavalcanti, diretora da 20ª Regional de Saúde; vereadores da cidade e lideranças políticas da região.