MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 04/07/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Alburquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

Calamidade na Grande Natal em função das chuvas das últimas 24 horas

Preso de justiça rouba arma de Policial Penal e o mata em Nova Cruz

PM registra homicídio em Assu, Apodi, Itaú, Tibau e Porto do Mangue e Mossoró neste final de semana

“É com tristeza que confirmo esta informação”, diz secretário de Segurança do RN sobre morte de policial penal federal em troca de tiros com a PM

Festa do Bode 2022: barraqueiros participam de reunião na próxima quarta-feira, 6

Governo baixa o ICMS dos combustíveis, energia, transportes e comunicação no RN

MDR lança edital para chamamento de projetos para concessão da Chapada do Apodi

Auditório e praça de convivência da faculdade de Medicina da Uern são reinaugurados

Sicoob Potiguar inaugura agência em Mossoró e comemora seus 25 anos de história

Bolsonaro critica governadores do Nordeste e promete “um dos combustíveis mais baratos do mundo”