"O intuito é profissionalizar ainda mais o MCJ”, diz Allyson após visita a Caruaru e Campina Grande

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra e comitiva da Prefeitura Municipal de Mossoró realizaram de 30 de junho a 4 de julho visitas técnicas para conhecerem a organização e estrutura do São João de Caruaru/PE e Campina Grande/PB, eventos de referência no país.



Em Caruaru/PE, a comitiva de Mossoró foi recebida pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, secretários e coordenadores do São João. Trataram da organização, no âmbito da infraestrutura, segurança e programação cultural do São João de Caruaru, que tem 24 polos. A equipe conheceu in loco o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, Central de Monitoramento de Segurança e Saúde, Polo Alto do Morro, São João da Roça, Estação Ferroviária entre outras atrações da festa.



Em Campina Grande/PB, o prefeito Allyson e equipe foram recepcionados pelo prefeito Bruno Cunha Lima e equipe da organização do São João.



Na cidade, a comitiva visitou polos como a Vila Sítio São João, São João do Galante e o palco principal da festa: o Parque do Povo. A equipe acompanhou o funcionamento da estrutura e organização, Central de Segurança, Arena das Quadrilhas, Central de Imprensa e outros pontos.



Além do prefeito Allyson Bezerra, participaram das visitas Kadson Eduardo (Secretário de Administração); Cledinilson Morais (Secretário de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito); Rodrigo Lima (Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos); Bruno Martins (Secretário de Comunicação Social); Etevaldo Almeida (Secretário de Cultura) e Juliana Pedrosa (Diretora do Setor de Projetos Complementares - SEIMURB).



“Agradecemos a recepção de toda equipe da Prefeitura de Caruaru e de Campina Grande pela disponibilidade de nos apresentarem a organização das festas, que são reconhecidamente grandes festas populares do nosso país. Encontramos nas duas cidades importantes estratégias de infraestrutura, segurança e diversidade cultural, modelos de negócios que servirão como inspiração para o fortalecimento do Mossoró Cidade Junina do ano que vem. Nosso intuito é profissionalizar ainda mais o MCJ para consolidar cada vez mais a nossa grande festa”, concluiu Allyson.