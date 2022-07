MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/07/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Alburquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

"Nosso intuito é profissionalizar ainda mais o MCJ”, diz Allyson Bezerra após visita a Caruaru e Campina Grande

Confira os pontos de vacinação contra Covid e Influenza esta semana em Mossoró

Mais um caso suspeito de Varíola dos Macacos é registrado em Natal

Junho foi o mês menos violento do ano, fechando o 1° semestre com redução de 20% nos homicídios

“Vó, me socorra que me mataram”, disse jovem antes de cair morto no quarto de casa

Governo aprova Lei normatiza utilização do gás canalizado no RN

Chuvas garantem boa recarga e reservas hídricas do RN já ultrapassam os 54% da sua capacidade

Jorge de Altinho está entre as principais atrações do XIV Festival Gastronômico de Martins

Líderes do Senado se reúnem nesta terça-feira (5) para debater CPI do MEC