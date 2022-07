Dez ruas do Loteamento Terra da Liberdade começam a receber pavimentação

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), iniciou a pavimentação de ruas no loteamento Terra da Liberdade, região do bairro Alto do Sumaré.

As obras chegam à localidade para colocar fim a problemas históricos como lama e poeira, promovendo qualidade de vida à população.

Quem passa pelas ruas beneficiadas com as obras destaca a importância dos investimentos realizados pela administração municipal. São serviços de infraestrutura que atendem uma demanda de mais de uma década dos moradores da região. É mais segurança e acessibilidade para os moradores.

“Graças à Prefeitura de Mossoró, o trabalho está sendo realizado. Para você ter uma ideia, eu passava muitas dificuldades para poder andar nesta rua que agora está sendo calçada. Eu fico muito feliz pelo trabalho que está sendo feito pela gestão municipal de melhorar as ruas de todo o bairro”, contou a moradora Márcia Maria da Costa.

Ao todo 10 ruas são contempladas com as obras do programa “Mais Calçamento” com um investimento de cerca de 6 milhões de reais.

“Estamos acompanhado essa obra aguardada há mais de 10 anos pela população. Todas as ruas serão pavimentadas tirando as pessoas da lama e da poeira. São mais de 32 mil metros quadrados de pavimentação com aproximadamente 1.900 metros de extensão de drenagem. Estamos realizando uma grande obra contemplando toda uma região com uma série de benefícios”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

Na manhã desta terça-feira (5), o prefeito Allyson Bezerra vistoriou as obras. “É um conjunto que historicamente enfrentava problemas com buracos, lama. Agora, a Prefeitura de Mossoró está chegando com um investimento para pavimentar as ruas do conjunto e ainda preparando para o período chuvoso com obras de drenagem. É um investimento importante que vem para beneficiar toda a população da região que estava até sem esperança de um dia iniciar as obras. A ordem de serviço foi dada na semana passada. Hoje, estamos de fato com os trabalhos avançados”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra.

O motorista Ronivanilson Costa elencou dificuldades enfrentadas com a falta de infraestrutura em anos passados e enfatizou os benefícios da pavimentação.

“É muito importante esse calçamento aqui pra gente, pois no período chuvoso dificulta muito a entrada e saída de nossas casas. No período de chuvas é muita lama. A gente fica procurando ruas alternativas para poder andar. Mas agora com esse calçamento vai melhorar tudo pra nós”, disse.