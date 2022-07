Obras do Corredor Cultural são retomadas pela Prefeitura de Mossoró. Seguem em obras: Memorial da Resistência de Mossoró, Teatro Municipal Dix-huit Rosado e Estação das Artes Elizeu Ventania. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima, as obras seguem o cronograma já previsto com o encerramento do "Mossoró Cidade Junina". "Fizemos força-tarefa e entregamos a parte externa das obras em tempo recorde para realização do MCJ e agora com o encerramento do evento, as obras retomam para garantir a completa recuperação dos equipamentos públicos", disse.

Na Estação das Artes serão feitos serviços de manutenção da calçada externa, pintura interna, colocação de forro em gesso, substituição de carpete, instalação de banheiro acessível externo; rampas de acessibilidade, reparo da calçada no entorno do prédio, instalações de combate a incêndio, revisão da parte elétrica do prédio; revisão de instalações hidrossanitárias e manutenção da marquise.

O Teatro Municipal passará por obras de conclusão da substituição do revestimento externo, revisão de subestação, pintura interna, revisão das instalações de refrigeração, instalação de elevador, serviços de adequações de acessibilidade, manutenção do sistema de som, revisão das instalações elétricas, instalações de combate a incêndio, instalações hidrossanitárias; rampas de acessibilidade, reparos e substituição de esquadrias.



O Memorial da Resistência seguirá com obras de instalação de elevador, portão, luminárias, pinturas complementares, reparo em laje e instalação de ar-condicionado.



