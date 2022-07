Educação de Mossoró realiza chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar

Os interessados em participar podem apresentar seus projetos de venda até o dia 13 de julho. Os editais estão disponíveis no endereço eletrônico www.prefeiturademossoro.com.br, em banner que pode ser acessado na página inicial do portal. “Lembramos que a chamada pública oportuniza que vários agricultores familiares e empreendedores rurais participem do processo de seleção para o fornecimento dos gêneros alimentícios em várias escolas. Essa compra qualifica o nosso cardápio, pois são itens in natura, provenientes da nossa região”, destaca a coordenadora de Alimentação e Nutrição Escolar da SME, Shirlley Martins.