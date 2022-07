Secretários explicam na CMM aditivo de R$ 433 mil no valor das obras do Corredor Cultural

Os secretários Kadson Eduardo, da Secretaria Municipal de Administração, e Rodrigo Lima, de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, o Diretor de Infraestrutura, Miguel Rogério, estão na Câmara Municipal de Mossoró, nesta quarta-feira (6), explicando o aditivo realizado nas obras do Corredor Cultural, no valor de R$ 433 mil.

A primeira parte das obras, envolvendo o Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, o Memorial da Resistência, a Praça de Convivência e a Estação das Artes, foi entregue no início de junho, antes do Mossoró Cidade Junina. As obras foram retomadas esta semana.

Segundo o secretário Kadson, o aditivo foi realizado com base em avaliação técnica, realizada por uma empresa especializada, contratada pela Prefeitura de Mossoró, que viu a necessidade de um aditivo para conclusão dos trabalhos.

Todas as questões estão detalhadas no documento.



Já o secretário de Rodrigo, lembra que já no início das obras, não havia verba suficiente, no contrato, orçado ainda na antiga gestão, sequer para aplicação dos tapumes de proteção. Os projetos encontravam-se incompletos, não tendo contemplado todas as necessidades das estruturas .

