Usibras compra 50% da foodtech Cajueiro e entra no segmento de bebidas vegetais

A multinacional brasileira Usibras acaba de concluir a aquisição de 50% da Cajueiro, foodtech de leites vegetais à base de castanha de caju. A Cajueiro é uma empresa que chegou ao mercado em 2018, no Rio Grande do Norte e possui uma ampla linha de bebidas veganas e clean label, ou seja, 100% puras e naturais. Sem gomas espessantes, conservantes, estabilizantes, emulsificantes ou qualquer tipo de aditivo.

A compra faz parte de uma estratégia atenta da Usibras em relação ao crescimento potencial do segmento, decorrente de novos hábitos do consumidor.



A Usibras com mais de 43 anos de história, é uma empresa do Grupo FAN e a maior processadora de castanha de caju do mundo e notoriamente conhecida pela qualidade dos produtos e matérias-primas que fornece. Com unidades de processamento no Ceará, Rio Grande do Norte, Gana, na África e New Jersey, nos EUA, nas unidades do Brasil, a empresa processa mais de 100 mil toneladas de castanha de caju por ano e segundo a Nielsen, é líder nacional absoluta na venda de castanha de caju.



Com sua aquisição, a Cajueiro passa a compor o portfólio de marcas da Usibras presentes no mercado, sendo a primeira de bebidas vegetais. Vale ressaltar, que a Cajueiro já se utilizava os produtos da Usibras na elaboração de suas bebidas. Dunorte, Cajumil e Love Nuts, são as outras três marcas da Usibras.



A Dunorte, marca mais antiga com 35 anos de mercado, possui uma linha completa de nuts e frutas secas, variando de snacks saudáveis até ingredientes para a criação e elaboração de receitas. Mantendo a mesma qualidade e padrão Usibras a Cajumil é uma marca de snacks, com uma linha de produtos mais popular e acessível ao consumidor final. Já a Love Nuts, lançada há poucos meses, trouxe para o mercado a união de sabor e saúde, com produtos clean label, pensados no bem estar e qualidade de vida dos consumidores. É interessante lembrar que todas as linhas de produtos da Usibras são embaladas sem contato manual.



“Estamos observando atentamente os novos hábitos e anseios dos consumidores ao redor do planeta e reforçando vigorosamente nossa presença no varejo. Incrementamos o portfólio da nossa marca tradicional Dunorte e mais recentemente lançamos uma marca de perfil extremamente inovador: a Love Nuts. A chegada da Cajueiro com a linha de leites vegetais e bebidas saudáveis era uma vertical que estava faltando em nosso portfólio”, diz Cinthya Assis, Diretora Comercial da Usibras.



As bebidas vegetais sem soja, como as produzidas à base de castanha de caju, cresceram 540% de 2016 a 2021, de acordo com dados da Euromonitor International. A Cajueiro tem mais de 200 fórmulas de leite vegetal testadas e seu crescimento é projetado acima de 65% ao ano, para os próximos 5 anos.



O fundador da Cajueiro, Remy Dantas, acredita que a parte mais robusta do crescimento da categoria está por vir nos próximos dez anos, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.



“É uma honra pra nós da Cajueiro, que é uma empresa jovem, poder compartilhar nossa caminhada com uma companhia com mais de 40 anos de história e com a cultura, solidez e valores como os da Usibras. O fundador, Francisco Assis Neto, é um visionário inquieto. Sua visão transformou a Usibras na maior processadora de castanha de caju do mundo com plantas no Brasil, EUA e África e que exportam para dezenas de países. Temos muito trabalho pela frente e estamos muito bem amparados para levar nosso Cajueiro para o mundo. A democratização no acesso aos leites vegetais clean label é uma obsessão para nós e uma pauta que conectou as visões de Cajueiro e Usibras desde o início”. diz Remy.

A Usibras complementa seu portfólio e a Cajueiro ganha reforço para atuar neste mercado em ascensão. Por isso, as empresas unem seus conhecimentos, mas mantém a estrutura atual. "Dividiremos o controle e naturalmente ganha-se muita sinergia com a integração das operações, mas a característica ágil de startup é integralmente mantida com a manutenção de 100% da equipe e seus diretores”, finaliza Guilherme Assis, Superintendente da Usibras.



A aquisição foi feita com recursos próprios e a expectativa é que em agosto as empresas – Usibras e Cajueiro - vão estar totalmente integradas e brevemente presente nas maiores redes varejistas do Brasil.