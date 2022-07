"Para nós artistas da terra é mais que uma valorização”, diz cantor sobre pagamento do MCJ 2022

A Prefeitura de Mossoró efetivou o pagamento dos cachês aos artistas participantes da 25ª edição do “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) no primeiro dia útil após a apresentação. A demora no repasse em edições anteriores era uma das problemáticas apontadas pelos artistas. Desde o ano passado, o Município preza pelo pagamento logo após as apresentações, resolvendo de vez o problema.



A Administração Municipal, de maneira nunca vista antes, fez o pagamento em tempo recorde, reafirmando sua política de valorização e dedicação pela arte, cultura e artistas locais. A iniciativa da Prefeitura de Mossoró em assegurar aos participantes o pagamento logo em seguida a apresentação foi bastante elogiada pelos músicos da terra.



“Pra mim, a visibilidade com o MCJ foi muito boa, abriu muitas portas. Graças a Deus deu tudo certo. Em relação ao cachê, foi uma maravilha, recebi em poucos dias. Para nós artistas da terra isso é mais que uma valorização, é um incentivo para sonhar mais alto e ter essa credibilidade e confiança em nós: é fantástico”, comentou o cantor mossoroense Thyalis Martins.



“O pagamento em tempo recorde aos nossos artistas é mais uma demonstração do nosso compromisso enquanto gestão municipal com a classe artística. Essa é uma realidade bem diferente da que os artistas estavam acostumados. Nós seguimos trabalhando e reforçando o compromisso e respeito pela classe artística mossoroense que abrilhantou o MCJ”, afirmou o prefeito Allyson.



Realizado de 4 a 25 de junho, o “Mossoró Cidade Junina” 2022 reuniu milhares de pessoas em seus diversos polos, que valorizaram a cultura e tradição do São João de Mossoró. O evento contou com a participação de artistas locais e nacionais, apresentações de quadrilhas juninas, exibição de espetáculo e espaços voltados à culinária regional.