População poderá participar de audiência pública e contribuir para aprimorar atuação do MPRN

A Corregedoria Geral vai realizar uma audiência pública no município de Mossoró, na próxima terça-feira (12), com oobjetivo de ouvir a população, gestores públicos e demais autoridades da cidade e região e tentar contribuir para o aprimoramento da atuação do órgão. A audiência pública será realizada das 9h às 12h, na Câmara Municipal de Mossoró. “É um momento em que a Corregedoria Geral se coloca mais ainda à disposição da população para ouvir críticas e sugestões que possam nos servir para o aprimoramento da atuação do MPRN. Estaremos prontos para ouvir as demandas de todos”, falou a corregedora geral do MPRN, Iadya Gama Maio.