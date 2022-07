Potigás lança mais 2.200 metros de rede gasodutos em Mossoró

A Companhia Potiguar de Gás (Potigás) está expandindo a rede de gasodutos em Mossoró através do investimento de mais de R$ 400 mil.

No total, vão ser lançados 2.200 metros de rede para atender novos usuários nos segmentos residencial, comercial e industrial.

A diretora-presidente da companhia, Marina Siqueira, visitou as obras no bairro Aeroporto, na manhã desta quarta-feira, 06, acompanhada do gerente da Base de Mossoró, Antônio Saldanha.

“O investimento na rede de gasodutos é o principal objetivo da Potigás para que possamos levar a distribuição do gás natural canalizado onde os usuários estão. É infraestrutura para os municípios potiguares”, explica Marina Siqueira.

Segundo Antônio Saldanha, a rede em expansão já tem previsão para atender uma refinaria de sal, além de restaurantes, padarias e condomínios, o que resulta em torno de 500 novos clientes.

A Potigás conta com uma rede de 47 mil metros de gasodutos em Mossoró e mais de 4 mil clientes na cidade.

Acesse: www.potigas.com.br ou ligue 3204-8500