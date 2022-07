Diretor Executivo de Infraestrutura entrega à CMM documentos sobre obras do Memorial

Os processos foram entregues na manhã desta quinta-feira (7). Com a medida, a Prefeitura de Mossoró garante a transparência de todos os atos ligados à contratação e obras realizadas no município. Nesta quarta-feira (6), os secretários de Administração e de Infraestrutura, estiveram na Câmara Municipal, de forma espontânea, para prestar esclarecimentos sobre as obras do Corredor Cultural.