Ruas dos Pintos são contempladas com obras da operação tapa-buracos

O bairro Pintos, na zona Leste da cidade de Mossoró, segue recebendo as obras da operação tapa-buracos, buscando a resolução de problemas de décadas na malha viária, melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Realizada pela Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), a operação contempla todas as regiões do município.

Na manhã desta quinta-feira (7), a administração pública municipal realizou vistoria em obras realizadas em ruas da região. O prefeito Allyson Bezerra acompanhou de perto o trabalho das equipes que estão atuando intensamente em diversas vias públicas da região.

“Aqui estamos com a operação tapa-buracos em áreas bastante danificadas e que há bastante tempo, muito anos, não recebia uma ação como esta. Há ruas que foram pavimentadas há mais de 12 anos, sem condições de acesso. Nós estamos realizando um investimento para consertar o pavimento com um serviço de qualidade. Isso representa qualidade de vida para os moradores, pondo fim a vários problemas, possibilitando que as pessoas possam entrar e sair de suas residências”, destacou o gestor municipal.

Mais segurança, acessibilidade e mobilidade urbana estão entre os benefícios diretos que as obras proporcionam à população.

“Estamos aqui acompanhando a obra de tapa-buraco na rua Elizeu Oliveira da Costa, na rua Aurora e na rua Bezerros. Estamos realizando recuperação a paralelepípedo para melhorar a situação dessa região com investimentos em infraestrutura. As obras realizadas irão melhorar muito a vida da população, minimizando os problemas”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

A dona de casa Maria Lindalva mora há mais de 40 anos na região que está recebendo as obras da Prefeitura de Mossoró.

“Nós enfrentamos muitas dificuldades devido à lama, sujeira, insetos e também para nossa locomoção. A gente anda caindo dentro da lama. Mas agora essa obra é importante para mudar a situação. Então, parabéns à Prefeitura pelo serviço que está sendo realizado aqui”, disse.

“A maior dificuldade que a gente enfrenta é a questão da locomoção. Ninguém consegue se locomover em meio à buraqueira e lama aqui na rua. São várias ruas com o mesmo problema, dificultando o tráfego de pedestres. Quando chove não conseguimos nem andar. Com a realização da obra vai diminuir as doenças. Os moradores terão mais qualidade de vida, inclusive, para as crianças vai melhorar muito, evitando doenças”, contou a moradora Carla Almeida.

A operação tapa-buracos da Prefeitura de Mossoró segue trabalhando para contemplar bairros em todas as regiões do município.

“Desde o ano passado estamos realizando obras em diversos bairros de Mossoró e iremos dar continuidade em outras localidades, proporcionando benefícios direto aos moradores”, declarou Rodrigo Lima.