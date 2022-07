Gestão do prefeito Allyson Bezerra é aprovada por 84% dos mossoroenses, diz pesquisa

De acordo com a pesquisa do instituto TS2 divulgada nesta quinta-feira (7) pelo Grupo TCM, a gestão do prefeito de Mossoró Allyson Bezerra tem aprovação de 84% dos mossoroenses. "Agradeço ao povo de Mossoró pela confiança e reconhecimento ao nosso trabalho, que vem sendo feito por toda nossa equipe e secretariado com muita dedicação. Os números comprovam o que sentimos nas ruas, nos bairros, nas comunidades onde passamos e ouvimos que Mossoró está avançando cada dia mais", pontuou o prefeito Allyson.