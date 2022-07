Seadru prevê aumento no número de expositores na retomada da Festa do Bode

A Festa do Bode, edição 2022, promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), terá expansão do número de expositores e uma programação toda voltada para os produtores de caprinos, ovinos e bovinos.

O evento acontecerá de 11 a 14 de agosto, no Centro de Comercialização Armando Buá (Feira do Bode).

Para a edição deste ano a previsão da Seadru é que o número de participantes e visitantes seja bem maior. A Festa do Bode faz parte do calendário cultural de Mossoró e não foi realizada nos últimos dois anos devido a pandemia de Covid-19.

“Neste ano estamos com uma expectativa muito boa para a festa e esperamos a presença de mais de 30 mil participantes, entre produtores e visitantes, durante os quatro dias de evento”, adiantou o secretário de Agricultura, Faviano Moreira.

O secretário também destacou que para a edição 2022 destinará a premiação de R$ 75.000 para os produtores/competidores nas várias categorias. Haverá competição de caprinos, ovinos e bovinos. As raças que farão parte das competições são: caprino Boé; ovinos Santa Inês e bovinos da raça Sindi. Uma das competições mais concorridas da festa é o Torneio Leiteiro de Cabras que acontecerá em nível municipal e estadual.

CONHECIMENTO TÉCNICO

A Festa do Bode, com as competições e eventos sociais, começa na próxima quinta-feira (11), porém as atividades ligadas ao evento serão iniciadas na segunda-feira (8) com o Dia de Campo no Assentamento São Romão, zona rural de Mossoró. Na oportunidade, serão levados aos produtores cursos na área de ovinocaprinocultura.

Seguindo a programação de capacitação dos produtores, na terça (9) e quarta-feira (10) serão realizados cursos de manejo no setor de ovinocaprinocultura e produção de palma forragem. Na quarta-feira (10), começa a chegada de animais no Centro de Comercialização Armando Buá (Feira do Bode).