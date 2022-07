Após passar por um amplo processo de manutenção, o Anexo da Escola Municipal Dr. José Gonçalves, localizado na comunidade Panela do Amaro, zona rural de Mossoró, voltou a receber estudantes de forma presencial nesta segunda-feira (11).

A retomada das aulas na estrutura física da unidade, agora em condições dignas de funcionamento, foi comemorada por pais e mães de alunos.

“É uma alegria. Estávamos muito ansiosos. Antes, era uma dificuldade aqui. A gestão está de parabéns. A escola está linda e eu estou muito feliz com essa benção que Deus mandou para nós”, pontuou Rita de Cássia, mãe de aluno.

“Ficamos muito alegres, eu e o meu filho, que está vindo à escola pela primeira vez. É uma alegria muito grande ver a creche reformada, já que antes não havia condições, mas agora, graças a Deus, está tudo ok”, complementou Raele Mayara, mãe de uma criança de 4 anos.

No Anexo, estão matriculados cerca de 60 alunos da Educação Infantil. Em janeiro de 2021, a escola foi encontrada sem a mínima estrutura para receber a comunidade escolar.

A partir do trabalho executado pela Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), essa realidade começou a mudar.

Foram realizados na unidade serviços como revisão de cobertura, substituição de portas, revisão de esquadrias, pintura, revisão hidráulica e elétrica, instalação de forro PVC, substituição de lâmpadas de LED, entre outros.

“Hoje nós estamos fazendo mais uma entrega importante à população de Mossoró. Encontramos o Anexo da Escola José Gonçalves, onde funciona a Educação Infantil, aqui na Panela do Amaro, em condições totalmente inadequadas, insalubres. Não havia condição alguma das crianças estarem aqui. Hoje, com muita felicidade, estamos aqui entregando a unidade totalmente reformada, com mobiliário todo novo, com cadeiras, com todo o equipamento necessário para que as crianças possam ter aulas de forma adequada, em condições dignas de estudo”, frisou a secretária de Educação, Hubeônia Alencar.

O cenário encontrado pela Secretaria Municipal de Educação, em janeiro de 2021, ficou para trás. Se antes as portas estavam deterioradas, banheiros sem funcionar, carteiras sem assentos, hoje a realidade é outra.

“A gente encontrou a escola totalmente inadequada para receber os alunos, e nessa gestão, graças a Deus, a gente conseguiu voltar presencialmente com um ambiente muito mais adequado, harmonioso para receber os alunos. A gente vê a comunidade feliz”, comentou Jéssica Nunes, diretora da unidade.

Além da Panela do Amaro, a escola atende alunos das comunidades do Estreito, Cidade Oeste, São João da Várzea, Sítio Picada e Lagoa de Pau. A coordenadora de Educação Infantil da SME e professora do Anexo, Maquézia Morais, celebra o novo momento da unidade.

“Para nós é uma alegria imensa chegar aqui e encontrar essa estrutura com condições favoráveis para o desenvolvimento da criança. Antes aqui não tinha forro, os banheiros não eram adequados, adaptados ao público-alvo. Muitas vezes nós precisávamos interromper as atividades pedagógicas das crianças, para fazer limpeza na sala. Hoje nós encontramos aqui esse espaço forrado, limpo, organizado, com as estruturas adequadas para receber as nossas crianças”, finalizou a docente.