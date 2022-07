PMM entrega nesta quarta (13) as novas instalações da Escola Municipal Sindicalista Antônio Inácio

Com instalações reestruturadas, a Escola Municipal Sindicalista Antônio Inácio, localizada na comunidade da Barrinha, zona rural de Mossoró, será oficialmente entregue nesta quarta-feira (13), às 16h, em solenidade que contará com a presença da secretária municipal de Educação, professora Hubeônia Alencar, e toda a comunidade escolar.

A unidade, cujas aulas presenciais foram retomadas no último dia 8, nunca havia passado, ao longo de mais de 30 anos de existência, por um amplo processo de manutenção, melhorias que foram executadas pela atual gestão nos últimos meses.

O cenário de abandono ficou para trás. Se antes as aulas precisavam ser suspensas em períodos de chuva, porque as salas ficavam alagadas, hoje o que se constata é a alegria de poder estudar em um ambiente adequado, renovado.

A escola atende cerca de 370 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de aproximadamente 10 comunidades da região do entorno da Barrinha, como Lagoa de Xavier, Serra Mossoró, Riachinho, Cheiro da Terra, Fazenda Nova, Projeto de Assentamento Nova Esperança, entre outras.

Os estudantes têm transporte escolar garantido pela Secretaria Municipal de Educação. A unidade possui 14 turmas e 17 professores.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos foram executados na escola serviços como revisão de cobertura, substituição de toda a parte elétrica, instalação de lâmpadas de LED e de forro em todas as salas, revisão hidráulica, revisão de esquadrias, com substituição de janelas, pintura geral, entre outros. O investimento foi de aproximadamente R$ 100 mil.