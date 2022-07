Premiação da Festa do Bode 2022 será de R$ 75 mil, a maior já registrada em todas as edições

Maior feira de caprinos e ovinos do Rio Grande do Norte, a Festa do Bode 2022 garantirá a maior premiação aos competidores já registrada em todas as edições do evento.

Serão 75 mil reais distribuídos nas categorias de competição do evento. Promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), a Festa do Bode volta a acontecer após dois anos sem realização devido a pandemia da Covid-19.

Neste ano será realizada a 22ª edição do evento e o município está trabalhando nos últimos preparativos. A Festa do Bode acontecerá de 11 a 14 de agosto no Parque de Exposições Armando Buá (Feira do Bode), localizado na rua Francisco Mota, Alto de São Manoel – ao lado da Ufersa.

A programação terá competições, comercialização de animais, feira de artesanato, leilões, festival gastronômico, seminários, exposições e shows culturais.

Para a edição 2022 já está confirmada a realização do Leilão Terra da Liberdade, um dos pontos altos do evento que atrai produtores de vários cantos do RN e de outros estados. Secretário de Agricultura do município, Faviano Moreira adiantou que neste ano o Festival Gastronômico também apresentará novidades para os visitantes.

“Para esta edição da Festa do Bode estamos aguardando a participação de mais de 30 mil visitantes, teremos mais de 100 expositores, mais de mil caprinos e ovinos e mais de 100 cabeças de gado da raça Sindi. A nossa expectativa é muito boa para a festa deste ano”, destacou Faviano Moreira.

As competições envolverão caprinos da raça Boé, ovinos da raça Santa Inês e bovinos da raça Sindi. O Torneio Leiteiro de Cabras, um dos pontos altos da festa, acontecerá em nível municipal e estadual.

A Festa do Bode 2022 também expandiu o espaço de comercialização para barraqueiros. Uma primeira reunião com os comerciantes interessados aconteceu no último dia 6 e já está previsto outro encontro entre barraqueiros e organização da festa para o próximo dia 20, também no Parque de Exposições Armando Buá.