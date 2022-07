Foro de Moscow 14 jul 2022 – Bolsonaro vai conseguir virar?

Bolsonaro vai conseguir virar?

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas @williamrobson e @bruno_barretojor, destaca a aprovação da PEC eleitoral, em manobra do governismo e com o apoio da esquerda, última estratégia para salvar a reeleição de Jair Bolsonaro. Ele vai conseguir virar?

1 - Com PEC aprovada, governo corre para pagar benefícios a tempo de Bolsonaro colher efeito eleitoral

2- Jean enquadra Paulo Guedes ao questionar disparada dos preços da gasolina e do gás de cozinha

3- ‘Estou com o apoio de 100% do PT no RN’, afirma Carlos Eduardo

4- Blog do Barreto tem perfis hackeados

5- Beto Rosado apresenta nominata a ministro

6- Metade dos parlamentares votam contra o auxílio permanente de R$ 600

7- Vereador Isaac da Casca pede licença do mandato

8- Allyson sanciona lei que garante reajuste a agentes de saúde e endemias

