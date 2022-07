Abastecimento de 16 bairros de Mossoró será normalizado nas próximas 72 horas

A Caern informou que a adutora Jerônimo Rosado foi religada e que o abastecimento poderá ser normalizado antes do prazo previsto. Os bairros de Mossoró que estão em normalização são: Dom Jaime Câmara, Liberdade I e II, Alto do Sumaré, Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia, Centro, Boa Vista, Paredões, Bom Jardim, Barrocas, parte do Santo Antônio, Cidade Nova, Abolição III, Abolição IV e parte de Nova Betânia.