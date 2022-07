GCM: quase metade do efetivo já concluiu curso de tiro para o porte institucional de arma

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) segue avançando com curso de tiro para aquisição do porte institucional para a Guarda Civil Municipal.

O treinamento segue cronograma definido pelo Centro de Formação. Ao todo, 240 guardas municipais vão participar do curso.

O porte institucional era aguardado há mais de uma década pelos agentes municipais de segurança. A iniciativa da Prefeitura de Mossoró em buscar efetivar o porte junto à Polícia Federal é uma das conquistas adquiridas pela administração municipal à categoria.

“A princípio a gente fica muito grata por todos que tiveram esse olhar de importância para nossa categoria. Hoje a segurança pública é indispensável em todo e em qualquer segmento. A gente sabe que os instrumentos apropriados para o trabalho na rua são essenciais. Há uma década aguardando o porte, hoje a gente se sente valorizado por estar tendo essa oportunidade”, relatou Rayane Carla, guarda civil municipal.

O curso de formação está sendo realizado com instrutores da própria Guarda Municipal de Mossoró. O município é um dos poucos do Estado que dispõe de equipe técnica capacitada para ministrar aulas práticas e teóricas para o porte.

As atividades práticas estão ocorrendo desde o dia 7 de março de 2022. Cerca de 120 agentes já concluíram a capacitação, outros 25 finalizam ainda neste mês. O curso tem carga horária mínima de 160h, com 400 disparos por agente.

“Realizamos o treinamento sempre mantendo a segurança, zero acidentes. Enfatizamos bastante a questão da segurança nas aulas teóricas. Todos os instrutores são da Guarda Municipal. Temos especialistas, médicos, doutores, instrutores de tiro, enfermeiros, pedagogos, todos esses instrutores fazem parte do treinamento”, explicou Brito Alves, instrutor do Centro de Formação da Guarda Civil Municipal.

Titular da Sesdem, Cledinilson Morais enaltece o empenho da Prefeitura de Mossoró em promover investimento na área da segurança pública do município.

“É um investimento em uma ferramenta de trabalho importantíssima, que promoverá mais segurança, não só para o guarda, mas também para a sociedade. Estamos formando a quarta turma. É o município investindo em segurança pública, investindo em qualificação para o servidor”, disse o secretário de Segurança.