MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 15/07/2022

"É mais uma conquista importante que garantimos para os profissionais da saúde de Mossoró”, diz prefeito Allyson sobre reajuste dos agentes de saúde e endemias

GCM: quase metade do efetivo já concluiu curso de tiro para o porte institucional de arma

Mossoró possui 20 mil famílias que estão aptas e ainda não são cadastradas na tarifa social de energia

Abastecimento de 16 bairros de Mossoró será normalizado nas próximas 72 horas

Sesap aguarda orientação do MS para iniciar vacinação contra a Covid em crianças de 3 a 5 anos

Governo do RN deposita nesta sexta (15) R$ 262 milhões referentes a parte dos salários de julho

Após pesagem, PF divulga que apreensão de cocaína realizada em Areia Branca foi de 5,15 toneladas

Tornozelado é morto em via pública na Favela do Fio em Mossoró

Veto que impedia compensação do ICMS a estados é derrubado pelo Congresso

O entrevistado desta sexta-feira é o prefeito da cidade de Apodi, Allan Silveira que vai falar sobre a questão hídrica, da fruticultura irrigada na chapada e no vale, sobre a preparação para o retorno do carnaval do próximo ano e ainda sobre as próximas eleições.

