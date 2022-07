Secretário realiza vistoria nas obra do Pam do Bom Jardim; investimento é de R$ 1,5 milhão

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) segue com obras de reforma em diversos equipamentos públicos municipais. Um dos locais que recebem investimentos em infraestrutura é o Centro Clínico Prof. Vingt-un Rosado, mais conhecido como PAM do Bom Jardim.

A reforma no prédio vem para oferecer melhorias na qualidade do atendimento prestado à população.

Na manhã desta sexta-feira (15), equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizaram vistorias nas obras do prédio.

“Nesta manhã, a nossa equipe acompanha a reforma do PAM do Bom Jardim. Aqui é um equipamento extremamente importante para a cidade de Mossoró que passa por uma reforma completa, contemplando toda sua estrutura, como parte elétrica, combate a incêndios, acessibilidade, pintura. Uma reforma para que os pacientes, servidores, médicos possam usar o equipamento com estrutura de qualidade”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

As obras no PAM do Bom Jardim irão proporcionar aos usuários do equipamento mais qualidade nos serviços prestados. Além disso, a reforma ofertará aos servidores melhores condições de trabalho.

“Há tantos anos que aqui necessitava de uma reforma e agora com a obra a população só tem a ganhar, pois vamos oferecer um melhor atendimento. A reforma vai aumentar a qualidade dos nossos serviços, ampliando o número de salas, por exemplo”, destacou Maria José de Souza, diretora do Centro Clínico.

“Nossa equipe da Secretaria de Infraestrutura organizou um projeto de reforma ampla no prédio inteiro, conseguimos licitar e a obra já está em execução. A reforma segue em andamento e vamos intensificar ainda mais para entregar em breve o equipamento revitalizado à população”, detalhou Rodrigo Lima.

O investimento da Prefeitura de Mossoró com as obras no equipamento público é de cerca de 1,5 milhão de reais.