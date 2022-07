Mossoró: pessoas de 30 anos+ poderão tomar a D4 contra a Covid a partir deste sábado, 16

A segunda dose de reforço contra a doença, também conhecida como D4, será aplicada em dois pontos extras disponibilizados pela Prefeitura de Mossoró neste sábado (16): Unidade Básica de Saúde Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto de São Manoel, e no Partage Shopping Mossoró. Na UBS o horário de vacinação será das 08h às 16h e no shopping das 10 às 18h. Podem tomar a D4 aquelas pessoas que tomaram a D3 há, pelo menos, quatro meses; veja os públicos das demais doses da vacina.