Festa do Bode 2022: inscrições para participação de produtores são iniciadas

As inscrições podem ser feitas até o início do evento e devem ser realizadas através da ASCCOM, responsável pelos produtores de Mossoró, e daANCOC/RN, responsável pelas inscrições dos produtores de outras cidades do RN e de outros estados. O evento é promovido pela Prefeitura de Mossoró, através Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), e acontecerá de 11 a 14 de agosto, no Centro de Exposições Armando Buá, ao lado da Ufersa.