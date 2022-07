Covid 19: Mossoró começa a vacinar crianças de 3 a 5 anos neste sábado, 16

O anuncio foi feito pela secretaria de saúde Morgana Dantas através de suas redes sociais. Em todo o Rio Grande do Norte, Mossoró será a primeira cidade a vacinar este público. Estarão abertos a Unidade Básica de Saúde Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto de São Manoel, e o ponto extra no Partage Shopping Mossoró. Na UBS o horário de vacinação será das 08h às 16h e no shopping das 10 às 18h.