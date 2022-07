2.875 doses de vacinas contra Covid e Influenza são aplicadas em Mossoró no final de semana

Com o início da imunização contra a Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos e da aplicação da D4 para pessoas acima dos 30 anos, muitos Mossoroenses buscaram os pontos de vacinação para se protegerem contra a doença. Nesta semana, as campanhas continuam no município disponibilizando vacinas; confira os pontos de vacinação.