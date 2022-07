Cerca de 4.500 animais já foram imunizados contra raiva em Mossoró desde o início da campanha. Nesta semana as equipes de vacinadores do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão em 16 comunidades rurais do município. Na zona urbana a imunização de cães e gatos contra raiva pode ser encontrada na sede do órgão, localizada à rua Moisés da Costa Lopes, nº 83, bairro Nova Betânia. A imunização ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h. Às sextas-feiras a vacinação acontece das 7h às 13h. De acordo com o CCZ, a estimativa é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte.

A Campanha Nacional Antirrábica entra em sua terceira semana em Mossoró e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), continua a vacinação em cães e gatos na zona rural do município.

Nesta semana as equipes de vacinadores do órgão estarão em 16 comunidades rurais. Nesta segunda-feira (18), as localidades contempladas com a visita são Curral de Baixo e Assentamento Paulo Freire. Ao longo da semana as demais são: Quixaba, Mulugunzinho, Espinheirinho, Cordão de Sombra I e II, Assentamento Favela, Fazenda Nova, Cheiro da Terra, São José I e II, Assentamento Vingt Rosado, Cabelo de Nego, Assentamento Cristal e Assentamento Independência.

Levantamento do CCZ apontou que em torno de 4.500 felinos e caninos já foram imunizados contra a doença desde o último dia 4 de julho, data de início da campanha em todo o país.

Parte dos vacinados são das comunidades rurais já visitadas e outra da ação ocorrida na última sexta-feira (15) em 10 pontos disponibilizados para a vacinação na zona urbana da cidade.

A vacinação contra a raiva também está sendo realizada na sede do Centro de Controle de Zoonoses, localizada à rua Moisés da Costa Lopes, nº 83, bairro Nova Betânia. A imunização ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h. Às sextas-feiras a vacinação acontece das 7h às 13h.

De acordo com o CCZ, a estimativa é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica se estenderá até o dia 2 de setembro. O Dia D de vacinação ocorrerá em 20 de agosto.

O vírus da raiva é um dos mais letais da natureza e provoca no ser humano e nos animais encefalite aguda e progressiva, que pode levar à morte.