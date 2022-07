UBSs de Mossoró recebem autoclaves e cadeiras de rodas para reforçar atendimento a população

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou nesta segunda-feira (18) 20 autoclaves e 50 cadeiras de rodas a Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O autoclave é usado para esterilizar o material usado para diversos atendimentos nas unidades.



Os equipamentos vão oferecer maior qualidade no atendimento e proteção para os serviços ofertados pelas unidades de saúde. O investimento é da ordem de R$ 2 milhões.



“Fizemos uma compra de 50 cadeiras de rodas e 20 autoclaves. As cadeiras serão distribuídas para todas as Unidades Básicas de Saúde para ajudar aquela pessoa portadora de deficiência ou aquele idoso que tem mobilidade reduzida ou qualquer outro paciente que precise do equipamento. Já os autoclaves serão distribuídos para as UBSs que já não tinham mais condições de conserto ou aquelas que não tinham autoclaves em suas unidades”, disse a secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas.



O autoclave foi entregue nas UBSs Sueldo Câmara, Chico Porto, Duclécio Antônio, Ildone Cavalcante, Epitácio da Costa Carvalho, Conchita Ciarlini, Cid Salém, Joaquim Saldanha, Penitenciária Mário Negócio, Chico Costa, Antônio Soares Júnior, Francisco Canindé e Passagem de Pedras.



“Estamos felizes porque é muito importante ter um autoclave. A gente precisava ir para outras unidades para fazer a esterilização de materiais. Agora com a chegada do autoclave não vamos mais precisar levar o material para ser esterilizado em outras unidades. A cadeira de rodas também será importante na nossa unidade porque temos pacientes que necessitam, idosos ou com deficiência”, disse Luiza Araújo, diretora da UBS Epitácio da Costa Carvalho.



“É uma alegria muito grande estarmos recebendo o equipamento. Ficamos muito felizes com a entrega do autoclave pela Prefeitura de Mossoró. Hoje é um dia de comemoração, pois estamos recebendo um equipamento tão valoroso”, comemorou Jean Carlo, dentista da UBS Joaquim Saldanha.