Inscrição para seleção de estagiários de Letras Libras seguem abertas até as 23h59 de hoje (18)

Serão encerradas nesta segunda-feira (18), às 23h59, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimento de vagas e cadastro de reserva em estágio não obrigatório de alunos do curso de Letras Libras, destinado à atuação nas escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) da Rede Municipal de Ensino.

Estão sendo disponibilizadas cinco vagas, mais cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas através do e-mail sme.edespecial@educacao.prefeiturademossoro.com.br. O interessado em participar da seleção deve estar regularmente matriculado e frequentando o curso de Letras Libras na modalidade licenciatura a partir do 3º período.

No ato da inscrição, deverá ser anexada a seguinte documentação: RG, CPF, comprovante de residência, declaração emitida pela instituição na qual estuda comprovando a matrícula regular no curso, histórico acadêmico/escolar dos períodos cursados, currículo Lattes com comprovação e formulário padronizado contendo declaração de que aceita as demais regras pertinentes à seleção e contratação.

Os estagiários selecionados receberão, a título de bolsa, R$ 500,00, mais R$ 6,60 de auxílio-transporte por dia de atuação nas unidades.

O processo de seleção é conduzido pela Coordenadoria de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, sendo constituído de quatro etapas: inscrição, análise curricular, entrevista e divulgação do resultado.

Para efeito de classificação será considerada a pontuação atribuída ao candidato na avaliação do currículo. As entrevistas terão caráter eliminatório e serão realizadas presencialmente pela Coordenadoria de Educação Especial, em local, horário e data divulgados no endereço eletrônico www.prefeiturademossoro.com.br.

“É importante lembrar que a contratação de estagiários já vem acontecendo desde o início do ano letivo. Tanto é que mais de 450 estagiários foram contratados e encaminhados para salas de aula em toda a Rede Municipal. Esse Processo Seletivo, em específico, para alunos de Letras Libras, é mais um passo nessa direção de respeito aos direitos dos alunos com deficiência matriculados em nossas unidades”, destacou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

A análise dos currículos ocorrerá nos dias 20 e 21 de julho e as entrevistas em 28 e 29 de julho. A classificação dos candidatos será publicada em 1º de agosto e a homologação do resultado final no dia 4 de agosto.

A duração do estágio será de um ano, podendo, caso haja interesse das partes, ser prorrogado por igual período. A jornada de atividade em estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta.

O estagiário de Letras Libras tem, entre as suas atribuições, auxiliar no acompanhamento pedagógico de estudantes surdos, atendimento/encaminhamento das demandas, auxiliar na orientação de estudos e na comunicação entre surdos e ouvintes, auxiliar na elaboração e acompanhamento da rotina de estudos dos estudantes surdos e participar e auxiliar na elaboração e organização de documentos das rotinas pedagógicas da Unidade de Ensino.