MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 19/07/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

Covid-19: crianças de 3 e 4 anos devem ser vacinadas em ambiente separado dos adultos

UBSs de Mossoró recebem autoclaves e cadeiras de rodas para reforçar atendimento a população

"Observamos que está havendo uma queda no número de confirmações das arboviroses”, aponta Sesap

Vendas atingem R$ 12,3 bilhões em junho no RN; Faturamento foi de R$ 412,6 milhões por dia

“Meus filhos”, diz pai ao ver irmãos mortos em acidente na RN 015, em Mossoró

Montador de Móveis senta no banco dos réus acusado de um homicídio uma tentativa, em Mossoró

Barragem Armando Ribeiro Gonçalves apresenta leve queda no seu volume acumulado

Fachin e Pacheco reagem a ataque de Bolsonaro ao TSE

Atleta de Mossoró conquista o 5º melhor tempo do Brasil em campeonato nacional de natação

Nesta terça-feira, 19, vamos conversar com o pesquisador do Projeto Acesso a Terra Urbanizada, Francisco Nélio, que vai contar para os ouvintes como surgiu e como está trabalhando o projeto no RN, que visa fazer a regularização fundiária urbana.