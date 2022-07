Moradores da rua Manoel Adelino comemoram a chegada da pavimentação asfáltica

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), leva até aos mossoroenses o programa “Asfalto no Bairro”, contemplando desta vez a rua Manoel Adelino.



Na tarde desta terça-feira (19) foi entregue oficialmente a obra concluída aos moradores do Planalto 13 de Maio, os quais receberam a equipe da Prefeitura com muita alegria e entusiasmo em ver que o asfalto tão sonhado chegou.

“É muita felicidade o que Deus proporcionou para nós através da Prefeitura de Mossoró. Eu estou muito emocionada porque jamais imaginaria essa rua asfaltada. É muita honra para nós, que Deus abençoe cada um que está envolvido nesse projeto”, disse emocionada a moradora Jovaneide Mendes.

Seu Antônio Carlos Soares mora na região há 27 anos. Diz que a emoção de ver a rua em que mora asfaltada fez com que ele e outros vizinhos comemorassem juntos esse acontecimento. “Há 27 anos que eu moro aqui e sempre almejando essa bênção, em outras gestões nunca conseguimos nosso asfalto, mas agora estamos contemplando essa grande bênção”, declarou.



Titular da Seimurb, Rodrigo Lima fala das melhorias que o asfalto no bairro Planalto 13 de Maio vai proporcionar aos moradores.

“Foram mais de 400 metros de rua pavimentada. O bairro Planalto 13 de Maio está recebendo desde a semana passada asfalto em diversas ruas. Aqui serão mais de 65 mil m² de pavimentação asfáltica com um investimento de mais de R$ 4 milhões que a Prefeitura está fazendo no bairro para melhorar a mobilidade urbana do transporte público para que as pessoas tenham mais conforto para andar nessas ruas”, frisou.