Prefeito assina contrato com a Caixa para interligar as BRs 110 e 304

Orçada em 40,31 milhões, a obra do complexo viário está sendo financiada com recursos do Governo Federal e tem objetivo de retirar o tráfego pesado de dentro da área urbana de Mossoró; Com o dinheiro na conta, contrato assinado, o próximo passo é contratar a empresa através de Licitação Pública

O prefeito Allyson Bezerra assinou contrato na tarde desta quarta-feira, dia 20, com a Caixa Econômica Federal para construir o Complexo Viário interligando as BRs 110 com 304, retirando o fluxo de caminhões pesados de dentro de Mossoró-RN.

O trecho começa logo após o condomínio Ninho, passa pelo Rio Mossoró, que ganha uma ponte, e segue até a BR 304, saída para Fortaleza, na região do Parque Industrial de Mossoró, num investimento de R$ 40,31 milhões oriundos do Governo Federal.





O anúncio da assinatura do contrato da Prefeitura com a Caixa foi feito pelo prefeito Allyson Bezerra nas redes sociais, destacando que são recursos que buscou em Brasília e conseguiu através do ex-ministro Rogério Marinho, junto com outros recursos para Mossoró.

Sobre a construção da rodovia, que objetiva retirar o trafego de carretas pesadas da área de Cobal e da Leste Oeste, o prefeito disse: “O processo do projeto está bem avançado e logo estaremos licitando essa obra, que tem grande importância para a mobilidade urbana da nossa cidade”.

Com o contrato assinado, com os recursos disponíveis na Caixa, o prefeito Allyson Bezerra, através da Secretaria de Infra-estrutura, inicia o processo de licitação, seguindo todas as normas previstas em lei, devendo concluir nos próximos três meses.

O passo seguinte é assinar a ordem de serviço da obra, a empresa ganhadora da licitação instalar o canteiro de obras e iniciar os trabalhos. O prefeito quer a obra concluída até o próximo ano.