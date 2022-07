ITEP acionado para acidente em Luis Gomes e homicídios em Apodi e Mossoró

As equipes do Instituto Técnico-cientifico de Perícia (ITEP), unidades de Pau dos Ferros e Mossoró, foram acionadas no início da noite desta quarta-feira, 20, respectivamente para ocorrências de acidente com vitima falta em Luís Gomes e homicídio na cidade de Apodi. A equipe de Mossoró, ao chegar na base, no início da madrugada, foi acionada pela Polícia Militar para mais uma ocorrência de homicídio, em Mossoró-RN.

Em Luis Gomes, o acidente aconteceu na descida da serra. O cidadão Alison Airton Estevão de Oliveira, de 29 anos, trafegava numa motocicleta e ao cair, bateu a cabeça e morreu no local. Em Apodi, o agricultor Francisco Daywson de Oliveira Amorim, de 36 anos, foi assassinado na comunidade de Bico Torto, margens da BR 405. A vítima é conhecida por Fofão.

O corpo da vítima do acidente na Serra de Luís Gomes deve ser examinado na unidade do ITEP instalada no município de Pau dos Ferros.

Já o corpo da vítima de homicídio em Apodi, foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró. Neste caso, deve ser instaurado inquérito policial na Delegacia de Policia Civil de Apodi para esclarecer os fatos, a partir de depoimento de testemunhas de provas materiais colhidas no local e durante diligências.

Em Mossoró, Márcio Ferreira Couto, de 43 anos, teve sua casa invadida durante a madrugada e terminou assassinado com tiros na cabeça, na região do Conjunto Vingt Rosado. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência por volta de 1 hora da madrugada, logo em seguida a Polícia Civil e também a equipe do ITEP, que acabara de chegar de Apodi.

O corpo de Márcio Ferreira Couto foi removido para exames na sede do ITEP e o caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, tomando como base o relatório do ITEP e também dos policiais civis de plantão que estiveram no local.