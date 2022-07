“Asfalto no Bairro” proporciona segurança, fluidez no trânsito e acessibilidade em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), dá prosseguimento às obras de pavimentação asfáltica.

No bairro Planalto 13 de Maio, zona Leste da cidade, o programa “Asfalto no Bairro” segue avançando contemplando diversas vias.

O trabalho da administração pública municipal transforma cenários de ruas e avenidas a partir dos investimentos realizados com as obras do “Asfalto no Bairro”.

Mais segurança e fluidez no trânsito, acessibilidade e mobilidade urbana estão entre os benefícios diretos proporcionados pela pavimentação asfáltica.

Na rua Farias, por exemplo, uma das contempladas com os investimentos em infraestrutura, os moradores ressaltam o trabalho realizado pela gestão pública municipal.

Dona Eliane reconheceu a importância da obra para o desenvolvimento da região.

“Muito bom o trabalho realizado pela Prefeitura de Mossoró. É muito importante, pois estávamos precisando dessa obra. Vai melhorar em tudo, pois não haverá mais buracos. O asfalto vai trazer melhorias para os moradores de toda a região”, disse a moradora Eliane Pereira.

Dona Aidê Soares acompanha atentamente a obra realizada bem em frente a sua residência e vê com otimismo a novidade. “Estamos muito felizes com essa obra que está sendo realizada aqui no Planalto 13 de Maio. Veio para transformar realmente nossa rua que estava precisando desse investimento, esse olhar especial”, declarou.

“Eu acho importante realizar o serviço aqui, pois é uma rua bem movimentada. Agora não vamos mais sofrer com poeira e buracos. Vai melhorar muito a mobilidade urbana, o trânsito. Vai ficar uma maravilha quando a obra for concluída”, contou a moradora Hilda Souza.

Nesta segunda etapa do programa “Asfalto no Bairro”, o investimento da Prefeitura de Mossoró é de aproximadamente 12 milhões de reais.