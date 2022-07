MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/07/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

Festa do Bode 2022: Espaço de comercialização é ampliado e terá mais de 100 barracas

Jogos Escolares de Mossoró serão realizados em novembro

TRE e UERN renovam parceria para captação de mesários voluntários

Sesap faz apelo para que a população do RN busque a imunização contra a Febre Amarela

PRF apreende carga com 17 mil maços de cigarros contrabandeados no RN

Chapa Lula/Alckmin é oficializada em convenção da federação partidária Brasil da Esperança

11 emendas já foram incluídas na Constituição Brasileira em 2022

Vamos conversar a partir das 8h20 desta sexta-feira, 22 de julho de 2022, com a diretora geral da APAMIM, Larizza Queiroz, responsável pela revitalização e gestão do Hospital Maternidade Almeida Castro, desde 2014, e, mais recentemente, também do Hospital Regional da Polícia Militar em Mossoró.

Larizza vai falar a respeito da visita dos corregedores da Justiça Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte na Maternidade Almeida Castro, há poucos dias, assim como sobre os projetos desenvolvidos na instituição em benefício das mulheres de Mossoró e região.

A diretora geral também vai falar a respeito das cirurgias eletivas, que estão suspensas devido as dificuldades para comprar soro fisiológico no mercado e como fica o Hospital Maternidade Almeida Castro quando for colocado em funcionamento o Hospital Regional da Mulher, que o Governo do Estado promete para outubro.

