Vacinas estão disponíveis no Centro Administrativo e Parque Municipal nesta segunda, 25

A imunização contra Covid-19 e Influenza será realizada durante ações alusivas ao Dia do Motorista. No Centro Administrativo ocorrerá das 08h às 11h30, enquanto no parque as vacinas serão aplicadas das 16h às 18h. No decorrer da semana, o Partage Shopping Mossoró continua com o ponto extra. A vacinação ocorre de segunda a sábado das 10h às 18h. Às terças e quartas-feiras a UnP também disponibiliza um ponto extra de vacinação. O horário é das 07h30 às 17h. A Faculdade de Enfermagem da UERN realiza a vacinação de segunda a quinta, das 12h30 às 19h. Além dos pontos extras, os imunizantes também podem ser encontrados nas UBSs.