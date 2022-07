Comerciantes interessados em participar da Festa do Bode já podem se cadastrar. O processo, realizado pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mossoró, foi iniciado nesta segunda-feira (25) e segue até quarta-feira (27). As inscrições estão sendo feitas no auditório da Secretaria de Cultura que funciona no prédio da Biblioteca Municipal Ney Pontes, Centro, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) iniciou na manhã desta segunda-feira (25) o cadastramento de comerciantes interessados em participar da Festa do Bode 2022.

O processo foi iniciado hoje e segue até quarta-feira (27). As inscrições estão sendo feitas no auditório da Secretaria de Cultura que funciona no prédio da Biblioteca Municipal Ney Pontes, Centro, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Nesta segunda-feira foi aberto o cadastramento para os comerciantes que desejam comercializar em espaço 2x2; amanhã (26), o cadastramento será para quem deseja o espaço 3x3, 5x5 e trailer.

Na quarta-feira (27), último dia, será aberto o cadastramento para quem pretende instalar brinquedos no espaço da festa e ainda para os comerciantes que não conseguiram se cadastrar nos dias marcados.

A Festa do Bode 2022 retorna após dois anos sem realização devido a pandemia de Covid-19. O evento será aberto ao público de 11 a 14 de agosto no Parque de Exposições Armando Buá, localizado na avenida Francisco Mota, às margens da BR-110, ao lado da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

O evento é considerado a maior caprifeira do Rio Grande do Norte e há uma grande expectativa para a retomada neste ano.

“Essa é a primeira vez que vou colocar barraca na Festa do Bode, estou solicitando uma barraca 2x2 somente para bebidas e estou com esperança que a festa seja tão boa quanto foi o Mossoró Cidade Junina”, relatou o comerciante David Cirilo da Silva.

De acordo com a coordenadora do setor de barracas da Festa do Bode, Cilene Silva, o cadastramento está acontecendo de forma tranquila e organizada. Segundo ela, de hoje (25) até quarta-feira (27) acontecerá o cadastramento que será analisado.

No próximo dia 1º de agosto sairá o resultado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) com a lista dos comerciantes habilitados a instalarem as barracas. “Estamos com espaço para aproximadamente 100 barracas e a procura está sendo muito boa por parte dos comerciantes”, ressaltou Cilene.