Técnicos do TCE sugerem suspensão do concurso público da Assembleia Legislativa

Técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiram um parecer sugerindo que a corte determine a suspensão do concurso público da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), que tem inscrições abertas até esta segunda-feira (25).

O motivo, segundo o documento emitido na última sexta-feira (22), é que a Assembléia está acima do limite prudencial, que acontece quando o gasto com pessoal fica acima do limite máximo estabelecido em lei.

Os técnicos argumentam ainda que a ALRN não apresentou documentos que comprovem que as 47 vagas que serão preenchidas no certame são, de fato, de cargos vagos.

O parecer do corpo técnico será apreciado pelo Ministério Público de Contas do RN. A relatora do processo, conselheira Maria Adélia Souza, pode divergir ou não do parecer dos técnicos e do próprio MP de Contas, que ainda será constituído.

Como ação do processo, a relatora estipulou o prazo de 72 horas, a contar desta segunda-feira (25), para que a ALRN se pronuncie oficialmente.

Após concluído o trâmite, a relatoria deve constituir um voto, que será analisado pelos demais integrantes do TCE/RN para, apenas aí, possa ser determinada a suspensão do concurso.

O certame tem 47 vagas em aberto, de acordo com o edital. Dessas, são 23 vagas para Técnico Legislativo. O cargo tem como requisito o nível médio de escolaridade, com salários de R$ 4.468,16 mil mais benefícios.

Serão selecionados profissionais para as áreas de apoio administrativo, contabilidade, edificações, tecnologia da informação e tecnologia de sistema. A taxa de inscrição para o cargo é de R$ 95.

Com informações do G1RN