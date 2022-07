MP arquiva investigação sobre falas do prefeito de Mossoró no palco do MCJ 2022

O Ministério Público do Rio Grande do Norte arquivou o procedimento que investigava a participação do prefeito de Mossoró Allyson Bezerra durante os shows do Mossoró Cidade Junina 2022.

O relatório do MP aponta que 'não há justa causa para manutenção do presente procedimento ou tomada de outras medidas notadamente em face do cumprimento da referida recomendação'.

Em junho, a 19ª Promotoria de Justiça da Comarca Mossoró emitiu recomendação ao prefeito Allyson Bezerra para que o mesmo não discursasse durante os shows do MCJ. A orientação, assinada pela promotora de justiça Patrícia Antunes Martins, foi prontamente atendida pelo gestor.

Durante o Mossoró Cidade Junina, que ficou conhecido como o maior de todos os tempos, o prefeito Allyson subiu ao palco da Estação das Artes Elizeu Ventania cerca de três vezes, a convite dos artistas da cidade.

Ao usar da fala, o gestor agradeceu às forças de segurança pelo trabalho realizado no evento, bem como parabenizou os artistas mossoroenses pelas apresentações.

Allyson Bezerra também pediu a todos os participantes do evento que aproveitassem o Mossoró Cidade Junina com segurança e em paz.