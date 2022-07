MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 26/07/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

CONFIRA OS DESTAQUES:

Ministro garante torre telefônica para o Jucuri a pedido do prefeito Allyson Bezerra

Bloqueio adicional de R$ 6,73 bilhões deve ser nos Ministérios da Saúde e da Educação

MP arquiva investigação sobre falas do prefeito de Mossoró no palco do MCJ 2022

Comerciantes interessados em participar da Festa do Bode já podem se cadastrar

RN ganha Comitê de Promoção da Saúde da População Negra e Quilombola

Criminosos furtam cabos da rede elétrica e prejudicam moradores de Grossos e Areia Branca

PC apreende quatro fuzis e carregadores em sítio pertencente a prefeita de João Dias

E a entrevistada de hoje é a Prefeita da cidade de Grossos, Cinthia Sonale que vai falar sobre o trabalho que vem realizando a frente da prefeitura de Grossos e sobre o Luau das Cores, evento que vai movimentar toda região da Costa Branca no próximo dia 06 de agosto.