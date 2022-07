Vacina contra Febre Amarela passará a ser disponibilizada nos pontos extras no final de semana

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) passará a ofertar a vacina contra a febre amarela nos pontos extras de vacinação contra a Covid-19 e Influenza a partir do próximo sábado (30), durante a campanha “Mossoró Vacina”. A medida valerá, inicialmente, somente aos finais de semana.

Coordenador municipal de Imunização, Etevaldo Lima explica que o estado do Rio Grande do Norte implantou essa vacina no calendário este ano. O imunizante é recomendado desde 2020 pelo calendário nacional. Etevaldo Lima lembra que podem tomar a dose pessoas de 9 meses a 59 anos.

“Deve tomar uma dose da vacina a partir de 9 meses até 59 anos a população que nunca tomou. A criança menor de 5 anos precisa tomar duas doses da vacina da febre amarela”.

O coordenador destaca ainda que a vacinação para pessoas acima de 60 anos só com autorização médica.

“O idoso pode até tomar a vacina, mas é avaliado o risco/benefício. Ele por si só já é imunossuprimido pela questão da idade. Esse público acima de 60 anos tem de ter autorização médica para receber o imunizante”, disse.

Vale lembrar que a vacina já é disponibilizada em 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no município durante a semana.

Ofertam o imunizante as UBSs José Fernandes; Lucas Benjamim; Ildone Cavalcante, Epitácio da Costa; Maria Soares; Chico Porto; Luiz Escolástico; Vereador Lahyre Rosado; José Holanda; José Leão; e Chico Costa.