População poderá se vacinar contra Influenza e Covid ao lado da Igreja do Alto de São Manoel

A campanha “Mossoró Vacina”, idealizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), terá um novo ponto extra nesta quarta-feira (27) e quinta-feira (28).

Nestes dois dias equipes da SMS estarão imunizando a população mossoroense contra a Covid-19 e Influenza ao lado da Igreja do Grande Alto de São Manoel.

O horário de vacinação neste local será das 18h às 22h. O coordenador de Imunizações da SMS, Etevaldo Lima, frisou que, a depender da demanda, a imunização no local será prolongada para sexta-feira (29) e sábado (30) no mesmo horário.

Também nesta quarta-feira haverá pontos extras de vacinação no Partage Shopping Mossoró, das 11h às 18h, na Universidade Potiguar (UnP), das 7h30 às 17h e na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN).

Vale salientar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em pessoas a partir dos 3 anos de idade. Já a segunda dose é para adolescentes a partir dos 12 anos, obedecendo o intervalo para a 1ª dose preconizado pelo Ministério da Saúde.

A terceira dose também é para pessoas a partir dos 12 anos, após 4 meses da aplicação da 2ª dose. Por fim, a quarta dose é para pessoas acima de 30 anos, que tomaram a 3ª dose há quatro meses.

Já em relação à vacinação contra a Influenza, Mossoró está imunizando a população em geral, a partir de 6 meses de vida, além dos grupos prioritários.