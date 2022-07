MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 28/07/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

CONFIRA OS DESTAQUES:

MPRN denuncia psicóloga por crimes de maus tratos contra animais

Morre no HRTM vítima de atentado a tiros ocorrido no Alto de São Manoel no domingo (24)

Polícia registra 4 homicídios na região, um em Mossoró, um em Rodolfo Fernandes e um duplo homicídio em Açu.

Mossoró libera vacinação da 4ª dose contra Covid para pessoas acima de 18 anos nesta quarta-feira, 27

Furto de cabos da rede elétrica deixa 3 mil residências sem energia em Areia Branca

Auxílio para taxistas e caminhoneiros começa a ser pago em agosto