Fiscalização encontra abatedouro de suínos sem condições sanitárias em Mossoró

Atendendo a denúncias feitas por moradores, o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), ligado à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), realizou mais uma fiscalização referente ao abate clandestino de animais na zona urbana de Mossoró. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (27).

Segundo o agrônomo do SIM, Edimar Filho, uma equipe de inspeção foi ao local e constatou que o ambiente não oferecia as mínimas condições sanitárias adequadas para o abate de animais. A equipe do SIM destacou que o proprietário do espaço confirmou que realizava o abate de suínos no interior do imóvel.

A partir da constatação, foi aberto um processo administrativo para apurar a atividade e o resultado poderá acarretar em interdição do local e cobrança de multa ao proprietário, caso seja confirmada a ilegalidade da atividade.

O trabalho do Serviço de Inspeção Municipal tem como objetivo garantir a segurança alimentar da população e assegurar a qualidade sanitária dos produtos destinados ao consumo humano. De acordo com Edimar, no caso da fiscalização realizada na manhã desta quarta, foi constatado que os suínos eram abatidos no quintal do imóvel.

“Apesar de não ser encontrado nenhuma carne no momento da inspeção, constatamos que o local servia de abatedouro sem condições sanitárias e o próprio dono confessou que abatia suínos”, explicou Edimar.

As ações que vêm sendo realizadas pelo SIM/Seadru em Mossoró constam ainda de orientação e auxílio às pessoas que desejam atuar no setor de abate de animais sobre os procedimentos sanitários adequados para que o produto possa ser abatido e comercializado dentro das normas sanitárias.

O SIM local dispõe de equivalência para emitir o selo de qualidade animal e está buscando junto ao Ministério da Agricultura a equivalência para emissão do selo municipal de qualidade para produtos de origem vegetal.