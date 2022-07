PMM paga funcionalismo municipal e injeta R$ 22,5 milhões na economia da cidade

Além dos vencimentos do mês, o pagamento inclui o aumento salarial, com retroativo de maio e junho, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias. Os recursos decorrentes da folha salarial têm significativa importância para a economia do município e deverá movimentar os diversos segmentos que a compõem. “Seguimos nosso compromisso de cumprir o calendário de pagamento, pagando rigorosamente em dia nossos servidores", disse o Prefeito Allyson Bezerra.