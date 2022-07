Projeto “A Praia é para Todos” acontece neste domingo 31, em Tibau

O Fórum de Mulheres com Deficiência e parceiros realizará mais uma edição do projeto “A Praia é Para Todos”, domingo (31), das 8h às 13h, na Praia do Ceará, em Tibau. A ação oferecerá atividades de esporte e lazer para cerca de 500 pessoas com deficiência e seus familiares.



Entre as opções, estão surf adaptado, vôlei sentado, gincana e futebol para surdos, banho de mar em cadeiras de rodas (anfíbias), música ao vivo com a dupla sertaneja Beth e Jammir, fitdance, entre outras.



A edição 2022 tem apoio de varias instituições de inclusão social de Mossoró e região, como Uern, Ufersa, Faculdade Católica do RN, 16 empresas, Câmara Municipal de Mossoró, Prefeitura de Tibau. A articulação para realização do evento é do ex-vereador e ativista da inclusão social Petras Vinícius.



"A edição deste ano tem um significado ainda maior, já que nos últimos dois anos não aconteceu por conta da pandemia da Covid-19, por isso terá ainda mais alcance, com participantes de Mossoró, Paraú, Apodi, Baraúna, Governador Dix-sept Rosado e Areia Branca e mais opções de esporte e lazer", destacou Petras.



Inclusão



A presidente do Fórum das Mulheres com Deficiência, Cláudia Medeiros, diz que todos são bem-vindos para o momento de inclusão social. “É uma oportunidade para que pessoas com deficiências vivenciem a praia e tudo que ela traz de bom, em contato com a natureza e de forma saudável”, convida.



O ex-vereador e articulador ressalta a importância das parcerias para viabilização do projeto. “A junção de tantos parceiros com o mesmo ideal de inclusão garante que pessoas com diferentes deficiências ou limitações vivam momentos inesquecíveis”, finaliza Petras Vinícius.