Campanha “Mossoró Vacina nas Escolas” atualizará caderneta de saúde das crianças

A campanha “Mossoró Vacina nas Escolas”, executada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria Municipal de Educação (SME), será iniciada oficialmente na próxima segunda-feira, 1º de agosto, possibilitando que crianças de unidades de ensino municipais e estaduais tenham a sua caderneta de vacinação atualizada, com autorização dos pais e responsáveis.



As crianças terão acesso a imunizantes que fazem parte do calendário básico de vacinação, além de doses contra a Covid-19 e Influenza. De acordo com Rosiley Vieira, articuladora, na SME, do Programa Saúde na Escola (PSE), para que a vacinação aconteça os pais deverão assinar um documento autorizando que os filhos recebam a proteção nas unidades de ensino.



“Os pais irão receber um documento, que deverá ser assinado concedendo autorização para a vacinação dos filhos matriculados em turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Para as crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), os pais ou responsáveis precisam estar presentes no ato da imunização”, explicou.



Como cada Unidade Básica de Saúde (UBS) está responsável pela logística de aplicação das vacinas nas escolas de sua região de abrangência, alguns equipamentos já estão iniciando o processo de vacinação. Nesta sexta-feira (29), por exemplo, a campanha acontece nas Escolas Municipais Genildo Miranda (Alagoinha), Monsenhor Mota (Abolição I), Marineide Pereira da Cunha (Santa Delmira), Unidade de Educação Infantil Menino Jesus de Praga (Belo Horizonte) e Escola Estadual Tertuliano Ayres (Alto de São Manoel).